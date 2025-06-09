Marc Rougé Festival Drôlement Bien Scènacle Besançon
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Avez-vous déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe-t-il quand on quitte tout ? Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour. Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de tout quitter (vraiment tout). Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes l’amour et la famille. Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations. .
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
