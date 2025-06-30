MARC ROUGE – LE SCENACLE Besancon

MARC ROUGE Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : MARC ROUGEMARC ROUGÉAvez-vous déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe-t-il quand on quittetout ? Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour. Marc abeaucoup travaillé dans le monde du travail avant de tout quitter (vraiment tout). Il part del’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes : l’amour et la famille. Marcréhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie duquotidien et des relations.Vendredi 23 janvier, 20h – Le ScènacleSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25