MARC ROUGE – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

MARC ROUGE Début : 2026-02-26 à 20:30. Tarif : – euros.

MARC ROUGÉ – A QUITTÉ LE GROUPEVous avez déjà eu envie de tout qui2er pour recommencer ?Que se passe-t-il quand on qui2e tout ?Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour.Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de… tout qui2er (vraiment tout).Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes : l’amour et lafamille.Marc réhabilite la tradiFon du sketch avec un stand up moderne d’observaFon et révèle lapoésie du quoFdien et des relaFons.Spectacle à dominante drôle.Prix du public du fesFval d’un Rire à l’autre 2021Prix du public du fesFval d’Arêche Beaufort 2022Prix du Jury et du Public au FesFval de Toulouse – Les Talents de demain 2023SélecFon meilleur spectacle d’humour Avignon Off 2022Open du Rire 2022-2024 – Rire & ChansonÉmission GénéraFon Paname sur France 2TT Télérama 2023, sélecFon meilleur spectacle humour

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10