Marc Rougé l’Estrade Bordeaux
Marc Rougé l’Estrade Bordeaux samedi 22 novembre 2025.
Marc Rougé Samedi 22 novembre, 20h30 l’Estrade Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:00:00
Fin : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:00:00
Artist Live présente en accord avec K-PROD et Harlem’s Prod :
Marc ROUGÉ – « Revient sur site »
Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ?
Que se passe-t-il quand on quitte tout ?
Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour.
Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de…tout quitter (vraiment tout).
Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes : l’amour et la famille.
Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations.
Spectacle à dominante drôle.
Prix du public du festival « d’un Rire à l’autre » 2021
Prix du public du festival d’Arêche Beaufort 2022
Prix du Jury et du Public au Festival de Toulouse – Les Talents de demain 2023
Sélection meilleur spectacle d’humour Avignon Off 2022
Open du Rire 2022-2024 – Rire & Chanson
Émission Génération Paname sur France 2
TT Télérama 2023, sélection meilleur spectacle humour.
Ouverture des portes : 19h30
Début du spectacle et fermeture des portes : 20h30
Durée du spectacle : 1h
137 Rue des terres de borde, 33800 Bordeaux
l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/marc-rouge-spectacle-bordeaux-22-nov-2025 »}]
Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour. stand up humour