Marc Rougé l’Estrade Bordeaux

Marc Rougé Samedi 22 novembre, 20h30 l’Estrade Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:00:00

Fin : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T22:00:00

Artist Live présente en accord avec K-PROD et Harlem’s Prod :

Marc ROUGÉ – « Revient sur site »

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ?

Que se passe-t-il quand on quitte tout ?

Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour.

Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de…tout quitter (vraiment tout).

Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes : l’amour et la famille.

Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations.

Spectacle à dominante drôle.

Prix du public du festival « d’un Rire à l’autre » 2021

Prix du public du festival d’Arêche Beaufort 2022

Prix du Jury et du Public au Festival de Toulouse – Les Talents de demain 2023

Sélection meilleur spectacle d’humour Avignon Off 2022

Open du Rire 2022-2024 – Rire & Chanson

Émission Génération Paname sur France 2

TT Télérama 2023, sélection meilleur spectacle humour.

Ouverture des portes : 19h30

Début du spectacle et fermeture des portes : 20h30

Durée du spectacle : 1h

137 Rue des terres de borde, 33800 Bordeaux

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour. stand up humour