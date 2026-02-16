Marc Rougé Revient sur site | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Marc Rougé Revient sur site | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : 2026-04-24

20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Venez voir Marc Rougé dans son spectacle Revient sur site le vendredi 24 avril à 20h30 à la Comédie des Volcans.

+33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

English :

Come and see Marc Rougé in his show Revient sur site on Friday April 24 at 8:30 pm at the Comédie des Volcans.

