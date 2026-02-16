Marc Rougé Revient sur site | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Marc Rougé Revient sur site | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand vendredi 24 avril 2026.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
2026-04-24
Venez voir Marc Rougé dans son spectacle Revient sur site le vendredi 24 avril à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
English :
Come and see Marc Rougé in his show Revient sur site on Friday April 24 at 8:30 pm at the Comédie des Volcans.
L'événement Marc Rougé Revient sur site | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-16