Marc Rougé Revient sur site One man show La Comédie du Finistère Brest

Marc Rougé Revient sur site One man show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07 22:15:00

Date(s) :

2026-03-07

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ?

Que se passe-t-il quand on quitte tout ?

Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour.

Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout). Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes l’amour et la famille.

Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations.

Spectacle à dominante drôle.

Prix du public du festival d’un Rire à l’autre 2021

Prix du public du festival d’Arêche Beaufort 2022

Prix du Jury et du Public au Festival de Toulouse Les Talents de demain 2023

Sélection meilleur spectacle d’humour Avignon Oﬀ 2022

Open du Rire 2022-2024 Rire & Chanson

Émission Génération Paname sur France 2

TT Télérama 2023, sélection meilleur spectacle humour

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Réservation en ligne .

+33 6 51 71 97 71

