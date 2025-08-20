Marc Rougé Troyes
Marc Rougé Troyes jeudi 26 février 2026.
Marc Rougé
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 47 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:30:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour. Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout). Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes l’amour et la famille.
Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations. Spectacle à dominante drôle.
Prix du public du festival « d’un Rire à l’autre » 2021
Prix du public du festival d’Arêche Beaufort 2022
Prix du Jury et du Public au Festival de Toulouse
Les Talents de demain 2023
Sélection meilleur spectacle d’humour Avignon Off 2022
Open du Rire 2022-2024 Rire & Chanson Émission Génération Paname sur France 2
TT Télérama 2023, sélection meilleur spectacle humour .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
