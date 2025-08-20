Marc Rougé Troyes

Marc Rougé Troyes jeudi 26 février 2026.

Marc Rougé

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour. Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout). Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes l’amour et la famille.



Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations. Spectacle à dominante drôle.



Prix du public du festival « d’un Rire à l’autre » 2021



Prix du public du festival d’Arêche Beaufort 2022



Prix du Jury et du Public au Festival de Toulouse



Les Talents de demain 2023



Sélection meilleur spectacle d’humour Avignon Off 2022



Open du Rire 2022-2024 Rire & Chanson Émission Génération Paname sur France 2



TT Télérama 2023, sélection meilleur spectacle humour .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

