MARC TOURNEBOEUF – LE KFT – ST GALMIER St Galmier

MARC TOURNEBOEUF Début : 2026-11-19 à 21:00. Tarif : – euros.

Marc est comédien, auteur, metteur en scène… Et impatient !Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin la réussite ! La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme disait Churchill et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme !Castings, tournages, amours… Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, l’Impatient vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné de Paris à Avignon, de la France à l’Asie, en passant par l’Australie…

LE KFT – ST GALMIER 15 BVD COUSIN 42330 St Galmier 42