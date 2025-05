Marc Tourneboeuf L’Impatient | Comédie des Volcans – Comédie des Volcans Clermont-Ferrand, 5 juin 2025 20:30, Clermont-Ferrand.

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Début : 2025-06-05 20:30:00

fin : 2025-06-05 22:00:00

2025-06-05

Venez voir Marc Tourneboeuf et son spectacle L’impatient à la comédie des Volcans à Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire

Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Marc Tourneboeuf and his show L’impatient at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

German :

Besuchen Sie Marc Tourneboeuf und seine Show L’impatient in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

Italiano :

Venite a vedere Marc Tourneboeuf e il suo spettacolo L’impatient alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand

Espanol :

Venga a ver a Marc Tourneboeuf y su espectáculo L’impatient en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand

