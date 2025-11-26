Marc Tourneboeuf : L’impatient Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-24 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show Marc Tourneboeuf est comédien, auteur, metteur en scène… Et impatient ! Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné, mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin “la réussite” !“La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme” disait Churchill, et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme !Castings, tournages, amours… Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, « L’Impatient » vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné, de Paris à Avignon, de la France à l’Asie, en passant par l’Australie… Représentations les 24 et 25 février 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://nantes-spectacles.com/