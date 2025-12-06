MARC TOURNEBOEUF – MARC TOURNEBOEUF DANS L’IMPATIENT – SALLE FREDERIC MISTRAL Chateauneuf Le Rouge

MARC TOURNEBOEUF – MARC TOURNEBOEUF DANS L’IMPATIENT – SALLE FREDERIC MISTRAL Chateauneuf Le Rouge samedi 6 décembre 2025.

Marc est comédien, auteur, metteur en scène … Et impatient !Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin « la réussite » !« La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme » disait Churchill et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme ! Castings, tournages, amours …Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, l’Impatient vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné de Paris à Avignon, de la France à l’Asie, en passant par l’Australie…

SALLE FREDERIC MISTRAL MONTEE DE L’EGLISE 13790 Chateauneuf Le Rouge 13