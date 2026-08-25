Marcel Médiathèque Siméon Luce Bretteville-sur-Ay

Informations pratiques

Bretteville-sur-Ay

Marcel

Médiathèque Siméon Luce Le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 21:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Le soir, sur le banc sous la treille, Marcel jouait de l’accordéon, Léonie disait des poésies… Ça c’était avant… Aujourd’hui Marcel est seul et vieux. La casquette vissée sur la tête, le mégot au coin de la bouche, cet homme au dos courbé mais au regard droit, va nous accompagner tout au long de ce voyage. Tout en douceur le conteur nous fait glisser du récit de vie au fantastique et inversement.

Et hop ! un petit coup d’accordéon, le spectacle est fini et la vie continue…

Durée 1h20.

Âge 7 ans +. .

Médiathèque Siméon Luce Le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Marcel

L’événement Marcel Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture