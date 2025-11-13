Marcel • Bureau De Change • Les Comptines du Commandant Costo SUPERSONIC Paris

MARCEL (22h00)

(Noise rock – Belgique)

Depuis 2021, le groupe belge marcel réussit l’exploit de proposer une musique peu exigeante mais généreuse, située exactement à mi-chemin entre Dead Kennedys et Talk Talk, Nina Hagen et Jacques Dutronc, avec un sérieux penchant pour des textes poético-horrifiques sur l’étrangeté de l’existence terrestre. Ils plairont à votre mamy anarchiste comme à votre neveu de 5 ans qui croit être de droite, tandis que 76% des adultes les ayant vus en concert affirment avoir ressenti une joie sourde et urticante, selon l’Eurobaromètre.

Un jour, ils enregistreront un album de “free” jazz ou de bossa nova en wallon. Mais pour l’heure ils s’illustrent dans une forme de punk bâtard, expérimental, peu orthodoxe, intranquille et fier comme un paon ayant perdu toutes ses plumes à force de beugler sans fondement dans tout le village. Leur dernier album a été produit et mixé par Ben Hampson (DITZ, Lambrini Girls,…) et sort chez Luik Records et Géographie Records en mars 2025. Que dire d’autre ? Euhaaaaaaa

https://vive-marcel.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=_s5kvXw97LY

BUREAU DE CHANGE (21h00)

(Post punk – Bath, UK)

Bureau De Change est ouvert au public. Leur premier EP, « Are You Flirting With Me? », a été décrit comme « quatre hymnes atonaux qui combinent un talent musical époustouflant, une polémique prêcheuse, des changements de mesure et une fureur vertueuse ». Devinez quoi ? Si vous en voulez encore plus, Bureau de Change prépare son deuxième EP, dont le premier single, « Dumb Men », est déjà disponible !

Flora, Will, Connor et Louis ont joué partout au Royaume-Uni et en Europe avec d’autres projets très appréciés de l’industrie et se sont réunis pour créer un son qui se démarque vraiment de la scène post-punk britannique en pleine croissance et en constante évolution.

Le style d’écriture reconnaissable du groupe, plein d’humour sarcastique et de messages politiques décisifs, est porté par ses fortes connotations féministes. Ils utilisent des images frappantes pour établir des parallèles singuliers entre le monde qui les entoure et la version romancée de la féminité. Cela est juxtaposé à une maîtrise musicale décousue (ou à un manque de maîtrise) afin de créer un sentiment de dissonance définitif. Le groupe a travaillé ensemble pour créer un mur de son mélodique et saisissant qui envahit tout votre corps, un groupe dont la force transparaît dans son amour de la scène et de l’enregistrement.

https://bureaudechange.bandcamp.com/

https://youtu.be/MCRmXIb8ys8?si=cH1VYVWGWVyIMHAq

LES COMPTINES DU COMMANDANT COSTO (20h00)

(Noise rock – Paris, FR)

Tout nouveau groupe parisien de noise rock formé par des anciens de Polar Polar Polar Polar.

En ces temps troublés, l’éminent Commandant Costo a mandaté son meilleur équipage. Composé des Capitaine Frapp et Capitaine Optimist, du Docteur Giacom et de l’Amiral Chimik, celui-ci a pour mission de rallier ports et escales afin d’y interpréter les plus belles comptines du Commandant, et ainsi redonner espoir à nos ouailles.

https://www.youtube.com/watch?v=BrzVb2SQldU

Jeudi 13 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… At The Drive In, Idles & Dead Kennedys

