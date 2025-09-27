Marcel Duruflé expose à la bibliothèque La Madeleine-Bouvet

19 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet Orne

Début : Vendredi 2025-09-27

fin : 2025-11-25

2025-09-27

Marcel Duruflé est un peintre dessinateur autodidacte dont l’art se situe entre l’admiration des XVIIe et XVIIIe siècles en France et un certain art contemporain. Il présente des dessins d’architecture à la sanguine ou au crayon sur papier du Japon ou de l’Inde.

Portant également un intérêt particulier au ciel de notre région, source d’inspiration, vous pourrez découvrir lors de son exposition ses tableaux dans lesquels il cherche à capter l’âme du Perche.

A ne pas manquer son œuvre phare la petite liseuse, en totale synergie avec la bibliothèque !

Vernissage samedi 27 septembre à 11 heures.

Pratique exposition visible au 19 rue du Perche les mercredis de 14h30 à 17h30 et les samedis de 9h30 à 11h30 Entrée libre. .

19 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr

