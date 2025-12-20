MARCEL ENTRE EN SCENE – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

MARCEL ENTRE EN SCENE Début : 2026-02-18 à 11:00. Tarif : – euros.

Alors qu’un spectacle exceptionnel doit avoir lieu, personne n’est sur scène au lever du rideau.Par chance, les régisseurs auront la bonne idée de confier le matériel de notre artiste absent à un spectateur, qui, une fois sous les feux des projecteurs, saura éblouir le public.Magie participative, et interactive, grandes illusions, et autres numéros improvisés , tous les ingrédients sont réunis pour un divertissement familial.A Savoir :Nous vous proposons une offre de restauration, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture de notre bar une heure avant le spectacle. Les réservations directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33