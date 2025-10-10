Marcel et Joseph Visan

Marcel et Joseph Visan vendredi 10 octobre 2025.

Marcel et Joseph

Hotel Pellissier Visan Vaucluse

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10 19:30:00

2025-10-10

JOSEPH ET MARCEL

Adaptée de la pièce de théâtre La gloire du fils de Léo Reyre.



Les PORTEUSES DE MOTS vous proposent de découvrir cette correspondance posthume entre le père et le fils, entre Joseph et Marcel.

Hotel Pellissier Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 58 13 63 lesporteusesdemots@gmail.com

English :

JOSEPH ET MARCEL

Adapted from the play La gloire du fils by Léo Reyre.



Les PORTEUSES DE MOTS invite you to discover this posthumous correspondence between father and son, between Joseph and Marcel.

German :

JOSEPH UND MARCEL

Angepasst an das Theaterstück La gloire du fils von Léo Reyre.



Les PORTEUSES DE MOTS schlagen Ihnen vor, diesen posthumen Briefwechsel zwischen Vater und Sohn, zwischen Joseph und Marcel zu entdecken.

Italiano :

GIUSEPPE E MARCELLO

Adattamento della commedia La gloire du fils di Léo Reyre.



Les PORTEUSES DE MOTS vi invitano a scoprire questa corrispondenza postuma tra padre e figlio, tra Joseph e Marcel.

Espanol :

JOSÉ Y MARCEL

Adaptación de la obra La gloire du fils de Léo Reyre.



Les PORTEUSES DE MOTS le invitan a descubrir esta correspondencia póstuma entre padre e hijo, entre Joseph y Marcel.

