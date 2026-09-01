Marcel et Joséphine, déambulation marrionétique et musicale Fransart

Informations pratiques

Fransart

Marcel et Joséphine, déambulation marrionétique et musicale

2 Rue Neuve Fransart Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires, et à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le PETR vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

Marcel et Joséphine, deux marionnettes d’un certain âge, sont de sortie avec le neveu et son drôle instrument mi guitare mi banjo mi batterie. Petit hic ! Marcel et Joséphine ont la mémoire qui glisse. Ils ont « Alzheibeurre » comme dit Marcel.

Loin de subir ce triste sort, ils iront à votre rencontre en quête d’un souvenir, d’une anecdote ou d’une danse pour nourrir leur mémoire envolée. Découvrez un trio intergénérationnel tendre et espiègle mené par la compagnie Le Tandem à Plumes.

Dans le cadre de la programmation 2026-2027 des Imaginaires, et à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le PETR vous propose un cheminement dans les villes, bourgs et villages du Santerre Haute Somme pour partager avec vous des moments suspendus.

Marcel et Joséphine, deux marionnettes d’un certain âge, sont de sortie avec le neveu et son drôle instrument mi guitare mi banjo mi batterie. Petit hic ! Marcel et Joséphine ont la mémoire qui glisse. Ils ont « Alzheibeurre » comme dit Marcel.

Loin de subir ce triste sort, ils iront à votre rencontre en quête d’un souvenir, d’une anecdote ou d’une danse pour nourrir leur mémoire envolée. Découvrez un trio intergénérationnel tendre et espiègle mené par la compagnie Le Tandem à Plumes. .

2 Rue Neuve Fransart 80700 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84 c.megevand@coeurdeshautsdefrance.fr

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English :

As part of Les Imaginaires’ 2026–2027 program, and in celebration of European Heritage Days, the PETR invites you on a journey through the towns, market towns, and villages of Santerre Haute Somme to share some timeless moments with you.

Marcel and Joséphine, two puppets of a certain age, are out and about with their nephew and his funny instrument—part guitar, part banjo, part drum set. There’s just one little snag! Marcel and Joséphine’s memories are starting to slip. They have “Alzheibeurre,” as Marcel puts it.

Far from succumbing to this sad fate, they’ll come to meet you in search of a memory, an anecdote, or a dance to nourish their fading memories. Discover a tender and mischievous intergenerational trio led by the theater company Le Tandem à Plumes.

L’événement Marcel et Joséphine, déambulation marrionétique et musicale Fransart a été mis à jour le 2026-09-10 par OT HAUTE SOMME PERONNE