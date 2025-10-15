« Marcel et Monsieur Pagnol » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

A 10h30 et à 15h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l'usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Mercredi 15 octobre de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30 atelier STOP-MOTION autour du biopic poétique Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain CHOMET.

Durée 1h30.



Inscription à un atelier au choix selon la disponibilité des places

• Atelier de 10h30 jeune public de 8 à 10 ans

• Atelier de 15h de 10 à 14 ans .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l'usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

Wednesday October 15 from 10:30am to 12pm and from 3pm to 4:30pm: STOP-MOTION workshop on the poetic biopic « Marcel et Monsieur Pagnol » by Sylvain CHOMET.

German :

Mittwoch, 15. Oktober, 10.30-12.00 Uhr und 15.00-16.30 Uhr: STOP-MOTION-Workshop zu dem poetischen Biopic « Marcel et Monsieur Pagnol » von Sylvain CHOMET.

Italiano :

Mercoledì 15 ottobre dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30: laboratorio di STOP-MOTION basato sul biopic poetico « Marcel et Monsieur Pagnol » di Sylvain CHOMET.

Espanol :

Miércoles 15 de octubre de 10:30 a 12:00 y de 15:00 a 16:30: taller STOP-MOTION basado en el biopic poético « Marcel et Monsieur Pagnol » de Sylvain CHOMET.

