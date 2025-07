Marcel et monsieur Pagnol / Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière Arles

Mercredi 30 juillet 2025 Horaires de représentation de 10h à 11h45 et de 21h45 à 23h30. La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Séance précédée du court-métrage LE JOUR OÙ J’AI LÉCHÉ UN CAILLOU de l’école MoPa, en présence des étudiant.e.s.

À 10H: Séance pour le jeune public au Méjan.

Les Rencontres Cinématographiques d’Arles, sont un festival consacré à toutes les formes d’écritures cinématographiques et aux métiers du cinéma. Il se déroule tous les étés à Arles, en plein-air à Croisière.



Synopsis

A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire.



De Sylvain Chomet

Animation à partir de 8 ans .

La Croisière 63/65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Screening preceded by the short film LE JOUR OÙ J’AI LÉCHÉ UN CAILLOU by the MoPa school, in the presence of the students.

At 10am: Screening for young audiences at Le Méjan.

German :

Vor der Vorstellung wird der Kurzfilm LE JOUR OÙ J’AI LÉCHÉ UN CAILLOU der MoPa-Schule gezeigt, in Anwesenheit der Studenten.

Um 10 Uhr: Vorführung für das junge Publikum im Méjan.

Italiano :

Preceduto dal cortometraggio LE JOUR OÙ J’AI LÉCHÉ UN CAILLOU della scuola MoPa, alla presenza degli studenti.

Alle 10: proiezione per il pubblico giovane a Le Méjan.

Espanol :

Precedida por el cortometraje LE JOUR OÙ J’AI LÉCHÉ UN CAILLOU de la escuela MoPa, en presencia de los alumnos.

A las 10:00 h: Proyección para público joven en Le Méjan.

