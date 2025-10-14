Marcel et son Orchestre Salle Jean Carmet Allonnes

Marcel et son Orchestre

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Après 5 ans de gel, Marcel sort du frigo ! Le groupe revient pour brailler du rock’n’roll débridé, violenter les guitares et rouler à terre. Insolence, irrévérence et plaisir brut au rendez-vous. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

