Marcel et son Orchestre Salle Jean Carmet Allonnes

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 23 EUR
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Après 5 ans de gel, Marcel sort du frigo ! Le groupe revient pour brailler du rock’n’roll débridé, violenter les guitares et rouler à terre. Insolence, irrévérence et plaisir brut au rendez-vous. .
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire
