MARCEL ET SON ORCHESTRE SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

MARCEL ET SON ORCHESTRE

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Marcel et son Orchestre de retour à Chalon !

Préparez vos bottes de punk à paillettes Marcel et son Orchestre débarque salle Marcel Sembat pour une soirée explosive ! Depuis plus de 30 ans, ces agitateurs musicaux enchaînent les concerts survitaminés entre ska, rock, fanfare et humour ravageur.

Ce 10 avril, ce groupe déjanté du Nord-Pas-de Calais vous donne rendez-vous pour un show burlesque, engagé, festif et complètement fou. Second degré obligatoire.

Marcel, c’est plus qu’un concert c’est un manifeste pour la joie de vivre, la danse et la désobéissance festive !

Avec la présence également de

KGB Kaktus Groove Band

Du funk, du new orleans, du groove et de l’énergie à revendre !

En première partie de Marcel et son Orchestre, KGB va faire chauffer la scène avec ses cuivres percutants et son groove contagieux. Prépare-toi à bouger !

Buvette et Restauration sur place .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : MARCEL ET SON ORCHESTRE

German : MARCEL ET SON ORCHESTRE

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCEL ET SON ORCHESTRE Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I