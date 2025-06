MARCEL ET SON ORCHESTRE + LES CHASSE PATATES Château-Thierry 8 novembre 2025 20:00

Aisne

Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Tarif : 23 – 23 – 28

2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

* Marcel et son Orchestre, c’est avant tout une histoire d’amitié et de passion pour la musique, née dans la ville côtière de Boulogne-sur-Mer en 1980. Ce groupe, composé à l’origine de quatre amis de longue date, a connu de nombreux changements de formation au fil des ans, mais a toujours su garder son esprit décalé et son énergie communicative.

Leur musique, mélange détonnant de punk-rock, de ska, de reggae et d’influences diverses, est à l’image de leur personnalité exubérante, irrévérencieuse et résolument festive. Sur scène, ils sont connus pour leurs performances déjantées, leurs costumes improbables et leur sens de l’autodérision.

Mais derrière cette façade loufoque se cache un groupe engagé, qui n’hésite pas à dénoncer les injustices et à soutenir de nombreuses causes, comme Greenpeace, Attac ou le Secours Populaire. Leurs textes, souvent humoristiques, abordent aussi des thèmes plus sérieux, comme les difficultés de la vie quotidienne ou la lutte contre la morosité ambiante.

*Après plusieurs saisons de classiques, d’étapes et de tours de piste à la force du mollet , “LES CHASSE PATATES” gravent leurs propres sillons sur un disque rond où ils prennent la roue des plus grands champions Raymond Poulidor, Bernard Hinaud, Eddy Merckx, Daniel Mangeas… En pleine échappée, au cœur du peloton ou devant la voiture balai, venez encourager les coureurs les plus déjantés du rock’n’roule, Laurent Mignon, Guillaume Traîneur, Éric Van der de Poel et Jean Bernard François !!!

Au détour d’un ravito ou à l’approche de la flamme rouge, vous aurez peut être la chance de croiser leur coach musical Didier Guimard ainsi que leurs équipiers de talents, Didier Super Robic, Fred Beaumocassin et Luigi Di Campionossimo.

Laissez vous guider par les commentaires éclairés de Jean Paul Chaine et de Patrick Chapatte tout en suivant la cadence des Soeurs Longo, les ambianceuses les plus rapides de la course ! Le titre de leur album “Fais du Vélo” résume à lui seul ce condensé de tubes à Rustine !!! Alors, pour fêter sa sortie, mesdames et messieurs, rendez-vous sur la ligne de départ, attention, 3,2,1….

Source Palais des Rencontres 23 .

Avenue de Lauconnois

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France contact@labiscuiterie.org

L’événement MARCEL ET SON ORCHESTRE + LES CHASSE PATATES Château-Thierry a été mis à jour le 2025-06-17 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne