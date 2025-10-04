Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille- Circuit guidé urbain 1/2 journée Aubagne

Samedi 4 octobre 2025 de 14h15 à 17h30.

Mardi 21 octobre 2025 de 14h15 à 17h30.

Mardi 28 octobre 2025 de 14h15 à 17h30.

Samedi 8 novembre 2025 de 14h15 à 17h30.

Samedi 22 novembre 2025 de 14h15 à 17h30.

Lundi 22 décembre 2025 de 14h15 à 17h30.

Lundi 29 décembre 2025 de 14h15 à 17h30. Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol avec un guide-conteur féru de l’univers de Marcel Pagnol et ayant à cœur de vous transmettre ses connaissances.

Départ en bus de ville avec votre guide pour le hameau de La Treille, ce charmant village des « Bastides Blanches » évoqué dans le roman L’Eau des collines. Vous y découvrirez la célèbre fontaine de Manon des sources (tirée du film de 1952 avec Jacqueline Pagnol), située à proximité de l’église d’où résonne encore dans les mémoires le fameux « sermon du Prêtre ».



Vous marcherez ensuite sur le chemin des Bellons jusqu’à la Pascaline, cette villa où Marcel Pagnol se réfugia dans les années 1930 pour écrire. Votre promenade se poursuivra au cimetière du village, lieu de repos éternel de Marcel Pagnol, de sa mère Augustine et de sa femme Jacqueline. Vous pourrez également y rendre hommage à Lili, son ami des collines, connu sous son véritable nom, David Magnan.



De retour à Aubagne, vous visiterez la maison natale de Marcel Pagnol, devenue aujourd’hui un musée retraçant la vie et l’œuvre de l’écrivain dans l’immeuble qui l’a vu naître.



Les petits plus

Une prestation unique, proposée en comité restreint (12 participants maximum), pour une immersion totale dans l’univers de cet auteur emblématique. .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Discover the main places dear to Marcel Pagnol’s heart with a guide who is passionate about the world of Marcel Pagnol and eager to share his knowledge with you.

German :

Entdecken Sie die wichtigsten Orte, die Marcel Pagnol am Herzen lagen, mit einem Fremdenführer, der von der Welt des Marcel Pagnol begeistert ist und Ihnen sein Wissen gerne weitergibt.

Italiano :

Scoprite i principali luoghi cari a Marcel Pagnol con una guida appassionata del mondo di Marcel Pagnol e desiderosa di trasmettere le sue conoscenze.

Espanol :

Descubra los principales lugares queridos por Marcel Pagnol con un guía apasionado por el universo de Marcel Pagnol y deseoso de transmitir sus conocimientos.

