Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille- Circuit guidé urbain 1/2 journée Aubagne

Marcel Pagnol d’Aubagne à la Treille- Circuit guidé urbain 1/2 journée

Du 10/02 au 24/02/2026 le mardi de 14h15 à 17h30.

Mardi 3 mars 2026 de 14h15 à 17h30.

Du 07/04 au 28/04/2026 le mardi de 14h15 à 17h30. Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:15:00

fin : 2026-03-03 17:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-03-03 2026-04-07

Découverte des principaux lieux chers à Marcel Pagnol avec un guide-conteur féru de l’univers de Marcel Pagnol et ayant à cœur de vous transmettre ses connaissances.

Départ en bus de ville avec votre guide pour le hameau de La Treille, ce charmant village des Bastides Blanches évoqué dans le roman L’Eau des collines. Vous y découvrirez la célèbre fontaine de Manon des sources (tirée du film de 1952 avec Jacqueline Pagnol), située à proximité de l’église d’où résonne encore dans les mémoires le fameux sermon du Prêtre .



Vous marcherez ensuite sur le chemin des Bellons jusqu’à la Pascaline, cette villa où Marcel Pagnol se réfugia dans les années 1930 pour écrire. Votre promenade se poursuivra au cimetière du village, lieu de repos éternel de Marcel Pagnol, de sa mère Augustine et de sa femme Jacqueline. Vous pourrez également y rendre hommage à Lili, son ami des collines, connu sous son véritable nom, David Magnan.



De retour à Aubagne, vous visiterez la maison natale de Marcel Pagnol, devenue aujourd’hui un musée retraçant la vie et l’œuvre de l’écrivain dans l’immeuble qui l’a vu naître.



Les petits plus

Une prestation unique, proposée en comité restreint (12 participants maximum), pour une immersion totale dans l’univers de cet auteur emblématique. .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Discover the main places dear to Marcel Pagnol’s heart with a guide who is passionate about the world of Marcel Pagnol and eager to share his knowledge with you.

