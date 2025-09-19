Marcel Pagnol et la Légion étrangère, un regard inédit. Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Aubagne

Marcel Pagnol et la Légion étrangère, un regard inédit. Vendredi 19 septembre, 17h30 Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône

35 places de disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T19:00:00

Conférence de Denis Dommange

Un regard inédit posé sur l’univers et l’œuvre de Marcel Pagnol vous permettra de découvrir des aspects plus méconnus de sa vie.

Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne 7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.18.87 [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.18.18.87 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© SR