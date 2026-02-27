Marcela Delpastre, e res de mai si ne’s poeta Un film de Patric La Vau Centre Culturel Tivoli Anglet

Marcela Delpastre, e res de mai si ne’s poeta Un film de Patric La Vau

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet Pyrénées-Atlantiques

Film projeté lors de l’inauguration de l’exposition Marcelle Delpastre, poète et paysanne , en présence du réalisateur Patrick Lavaud.

Marcelle Delpastre, et rien d’autre si ce n’est poète

Auteur majeur de la littérature occitane, Marcelle Delpastre (1925-1998) a toujours vécu à Germont, commune de Chamberet en Corrèze. En occitan et en français, parfois dans les deux langues dans le même poème, elle a édifié une œuvre remarquable dans de nombreux genres poésie, contes, mémoires, ethnographie…

S’appuyant sur le témoignage de Miquèla Stenta, auteure du livre Marcelle Delpastre à fleur de l’âme, ce documentaire permet de découvrir la vie et l’œuvre de cette personnalité originale, paysan, et rien d’autre si ce n’est poète .

Projection suivie d’un pot de l’amitié. .

