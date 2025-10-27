Marcela Santander Corvalan Agwuas Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Marcela Santander Corvalan Agwuas

Vendredi 23 janvier 2026 de 20h à 21h15. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Plongez dans une immersion sensorielle avec ce duo inspiré par l’élément aquatique. Dans un espace vivant où le public se fond avec la surface de jeu, la danse devient onde, portée par la musique et les chants de Gérald Kurdian et des instruments à eau.

Ici, un espace vivant où le public se fond dans la scène, porté par des chants et des instruments à eau inspirés de l’époque précolombienne. Marcela Santander et Gérald Kurdian y dialoguent avec l’élément aquatique, incarnant les marées du corps, le souffle des vagues et la mémoire des fleuves et des océans. Ensemble, ils nous emmènent dans les récits anciens du Chili et d’autres géographies, au fond des abysses qui cachent les baleines blanches, les fêtes des pêcheurs où les danses résonnent comme des invocations. Depuis que je suis enfant, je suis en discussion avec l’invisible. Je m’aperçois qu’encore aujourd’hui, à chaque fois que je me baigne dans une mer inconnue, je lui demande sa permission , se souvient la chorégraphe. Une invitation à écouter le monde autrement et à ressentir la mélodie des eaux en mouvement.



En co-réalisation avec le 3bisf. .

English :

Plunge into a sensory immersion with this duo inspired by the aquatic element. In a living space where the audience merges with the playing surface, dance becomes waves, carried by the music and songs of Gérald Kurdian and water instruments.

German :

Tauchen Sie mit diesem vom Element Wasser inspirierten Duo in eine sinnliche Immersion ein. In einem lebendigen Raum, in dem das Publikum mit der Spielfläche verschmilzt, wird der Tanz zur Welle, getragen von der Musik und dem Gesang von Gérald Kurdian und Wasserinstrumenten.

Italiano :

Immergetevi in un’immersione sensoriale con questo duetto ispirato all’elemento acquatico. In uno spazio vitale in cui il pubblico si fonde con la superficie di gioco, la danza diventa un’onda, trasportata dalla musica e dalle canzoni di Gérald Kurdian e dagli strumenti acquatici.

Espanol :

Sumérjase en una inmersión sensorial con este dúo inspirado en el elemento acuático. En un espacio vivo donde el público se funde con la superficie de juego, la danza se convierte en una ola, llevada por la música y los cantos de Gérald Kurdian y los instrumentos acuáticos.

