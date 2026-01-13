Marcelle La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Marcelle

Vendredi 13 février 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-02-13 21:00:00

fin : 2026-02-13 22:15:00

2026-02-13

Vous ressortirez de ce spectacle le cœur léger et avec l’envie d’œuvrer pour un monde meilleur.

Marcelle, elle croque la vie à pleines dents, elle aime danser, elle adore les gens, elle croit en la Providence et elle déteste l’injustice sociale.

Marcelle, c’est comme ce colibri qui tente d’éteindre un feu de forêt en apportant de l’eau dans son bec. Même si ça peut paraître insuffisant, elle fait sa part.

Marcelle, c’est l’histoire vraie d’une femme extraordinaire qui a consacré sa vie au service des autres, c’est l’histoire d’une femme profondément humaine pour qui la vie est un cadeau sacré.



Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle dans lequel l’humour et l’émotion s’entremêlent, vous touchera en plein cœur.



Vous plongerez dans l’univers de Marcelle Joubert, cette héroïne à l’énergie débordante qui croque la vie à pleines dents et qui la consacre au service des autres.

Dans ce seule-en-scène rythmé, la comédienne incarne avec talent et authenticité une dizaine de personnages dont celui de Marcelle.



À travers des anecdotes parfois loufoques, parfois touchantes, elle aborde des thèmes profonds comme l’injustice sociale et le don de soi. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

You’ll come away from this show with a light heart and a desire to work for a better world.

