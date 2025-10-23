« Marcelle Delpastre et la littérature occitane : le thème de la nature », conférence de Sylvette Béringuier Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

« Marcelle Delpastre et la littérature occitane : le thème de la nature », conférence de Sylvette Béringuier Jeudi 23 octobre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

2025-10-23T17:30:00

2025-10-23T19:00:00

Née en 1952 à Bordeaux, Sylvette Béringuier-Gilet a grandi dans une famille originaire de la Dordogne et du Lot. Ses grands-parents maternels, arrivés en ville dans les années 30, ont importé leur mode de vie paysan et ont continué à parler occitan entre eux.

Ses études universitaires l’ont conduite à devenir professeure de français et d’occitan, à recueillir la parole des anciens dans son Périgord d’origine et à soutenir une thèse sur la civilisation traditionnelle en Périgord noir.

Paysanne de cœur, Sylvette est engagée auprès de Greenpeace Bordeaux dont elle est référente pour l’agriculture.

Las mans dins la terra : https://www.youtube.com/watch?v=3oR0gG8UgGI

Lieu : Espace Bordeaux et l’Aquitaine 2ème étage

Centenaire Marcelle Delpastre : conférence occitan littérature