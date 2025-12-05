MARCELLE ET MARCEL

Murles Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Ils interpréteront la servante et le moine Marcelle accepte son rôle avec une sérénité désarmante, tandis que Marcel, lui, refuse d’en rester là et fait tout vaciller.

Une scène pleine de malice et de rebondissements où rien ne se déroule comme prévu.

Murles 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 40 mairiedemurles@murles.fr

English :

They play the maid and the monk: Marcelle accepts her role with disarming serenity, while Marcel refuses to stand still and shakes things up.

A scene full of mischief and twists where nothing goes according to plan.

