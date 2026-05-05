Marcelle, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Marcelle 22 – 31 octobre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Tarifs plein : 22€ Tarifs réduit 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T19:00:00+02:00 – 2026-10-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-31T21:00:00+01:00 – 2026-10-31T22:30:00+01:00

Genre : Histoire d’une vie – A partir de 10 ans – Durée : 1h

Marcelle, elle croque la vie à pleines dents, elle aime danser, elle adore les gens, elle croit en la providence et elle déteste l’injustice sociale. Marcelle, c’est comme ce colibri qui tente d’éteindre un feu de forêt en apportant de l’eau dans son bec. Même si ça peut paraître insuffisant, elle fait sa part.

Marcelle, c’est l’histoire vraie d’une femme extraordinaire qui a consacré sa vie au service des autres, c’est l’histoire d’une femme profondément humaine pour qui la vie est un cadeau sacré. Inspiré d’une histoire vraie, ce spectacle dans lequel l’humour et l’émotion s’entremêlent, vous touchera en plein coeur.

Vous ressortirez de ce spectacle le coeur léger et avec l’envie d’oeuvrer pour un monde meilleur.

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Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33575-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}]

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