March France vs Suisse Festival Impro (FIP) Pontarlier

March France vs Suisse Festival Impro (FIP)

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Organisé par Le CAHD et Sarbacane.

La CHIPS (Besançon) vs la LINE (Neuchâtel):deux équipes d’improvisateur.ices, qui ne reculent devant aucun défi s’affrontent sous l’œil vigilant d’un.e arbitre. Ils vont inventer des histoires folles en respectant des contraintes délirantes, et c’est vous, public, qui voterez pour les départager.

Billetterie en ligne. .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com

English : March France vs Suisse Festival Impro (FIP)

