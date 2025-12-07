Marc’had Nedeleg Marché de Noël Diwan Banaleg Route de Quimperlé Bannalec

Marc’had Nedeleg Marché de Noël Diwan Banaleg

Route de Quimperlé Halles André Duval Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

En présence de créateurs et producteurs du coin, venez découvrir leurs stands bien garnis cuir, vêtements, bijoux, bois, tannage, aquarelles, créations zéro déchets, fleurs séchées, mais aussi de bons produits alimentaires pour les beg lichous miel et produits de la ruche, confitures, tisanes, saucissons, spiritueux, bières …

Toute la journée vous pourrez déguster des bonnes crêpes salées et sucrées préparées sur place au profit de l’école et du vin chaud ou jus de pommes chaud pour vous réchauffer !

Comme l’année dernière, les ânes seront présents avec leurs accompagnateurs d’un autre temps pour le bonheur des plus petits mais aussi des grands.

Organisé par le comité de soutien de l’école Diwan Bannalec .

