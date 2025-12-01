Marc’had Nedeleg Marché de Noël Rostrenen

Marc’had Nedeleg Marché de Noël

La Ville de Rostrenen organise le marché de Noël les samedi 20 et dimanche 21 décembre de 10h à 19h sur la place du Dr Raoult.

Plus de 50 stands d’artisans et producteurs locaux.

Présence du père Noël le samedi et le dimanche après-midi avec possibilité de prendre ou faire prendre des photos.

– Le vendredi 19 à 17h Les Turkey Sisters chantent Noël , spectacle en déambulation dans le centre-ville.

– Le samedi en fin de journée feu d’artifice

– Le dimanche à 16h spectacle familial bilingue Ar boufoun hag an ozhac’h Le bouffon et le sage à la Médiathèque. Gratuit.

Org Mairie de Rostrenen

En partenariat avec l’Ucar La dynamique commerçante de Rostrenen qui organise des animations commerciales du 9 au 24 décembre. .

