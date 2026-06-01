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Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest Musée La Résidence Hennezel

Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest Musée La Résidence Hennezel

Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest Musée La Résidence Hennezel mardi 23 juin 2026.

Lieu : Musée La Résidence

Adresse : Clairey

Ville : 88260 Hennezel

Département : Vosges

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Hennezel

Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest

Musée La Résidence Clairey Hennezel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-23 17:00:00
fin : 2026-06-23 19:30:00

Date(s) :
2026-06-23

De village en village, venez rencontrer des producteurs locaux, artisans et créateurs, et partager un moment convivial autour des saveurs et des savoir-faire de notre territoire.
Buvette restauration !
– Produits locaux et de saison
– Artisanat et savoir-faire
– Ambiance chaleureuse avec animations diverses
On vous attend nombreux pour soutenir le local et partager un bon moment !Tout public
0  .

Musée La Résidence Clairey Hennezel 88260 Vosges Grand Est +33 3 29 09 43 16 

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English :

From village to village, come and meet local producers, craftsmen and creators, and share a convivial moment around the flavours and know-how of our region.
Refreshments and food!
– Local and seasonal products
– Crafts and know-how
– Warm atmosphere and entertainment
We look forward to seeing you there to support local products and share a good time!

L’événement Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest Hennezel a été mis à jour le 2026-06-04 par VOSGES TOURISME