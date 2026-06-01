Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest Villotte mardi 30 juin 2026.

Villotte

Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest

Devant la Mairie Villotte Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-30 17:00:00

fin : 2026-06-30 19:30:00

Date(s) :

2026-06-30

De village en village, venez rencontrer des producteurs locaux, artisans et créateurs, et partager un moment convivial autour des saveurs et des savoir-faire de notre territoire.

Buvette restauration !

– Produits locaux et de saison

– Artisanat et savoir-faire

– Ambiance chaleureuse avec animations diverses

On vous attend nombreux pour soutenir le local et partager un bon moment !Tout public

0 .

Devant la Mairie Villotte 88320 Vosges Grand Est +33 3 29 09 43 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From village to village, come and meet local producers, craftsmen and creators, and share a convivial moment around the flavours and know-how of our region.

Refreshments and food!

– Local and seasonal products

– Crafts and know-how

– Warm atmosphere and entertainment

We look forward to seeing you there to support the local project and have a great time!

L’événement Marché _ Les Mardis des Vosges Côté Sud Ouest Villotte a été mis à jour le 2026-06-04 par VOSGES TOURISME