Marché à Ameugny Place de l’Eglise Ameugny

Ameugny

Le marché d’Ameugny

Place de l’Eglise Le Bourg Ameugny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-10-09 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13

Faisant la part belle aux producteurs locaux, les commerçants présentent aux consommateurs le fruit de leur travail.

Au menu de chaque édition, les producteurs proposent fruits et légumes, vins, bières, fromages, plantes aromatiques et médicinales, viande de bœuf, pains, oeufs, poissons.

Petite restauration apéritive sur place proposée par les producteurs pour clôturer la semaine. .

Place de l’Eglise Le Bourg Ameugny 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le marché d’Ameugny

L’événement Le marché d’Ameugny Ameugny a été mis à jour le 2026-04-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II