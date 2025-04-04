Marché à Cabrerets Cabrerets

Marché à Cabrerets Cabrerets vendredi 4 avril 2025.

Marché à Cabrerets

Le Bourg Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-04 08:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-04-04 2025-04-11 2025-04-18 2025-04-25 2025-05-02 2025-05-09 2025-05-16 2025-05-23 2025-05-30 2025-06-06 2025-06-13 2025-06-20 2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Le marché se tient chaque vendredi (18 à 20 exposants).

Le marché se tient chaque vendredi (18 à 20 exposants). .

Le Bourg Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 26 61

English :

The market is held every Friday (18 to 20 stallholders).

German :

Der Markt findet jeden Freitag statt (18-20 Aussteller).

Italiano :

Il mercato si tiene ogni venerdì (18-20 bancarelle).

Espanol :

El mercado se celebra todos los viernes (de 18 a 20 puestos).

L’événement Marché à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2025-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot