Marche à Condat pour Octobre Rose Condat

Marche à Condat pour Octobre Rose

Condat Lot

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Journée solidaire autour d’Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein

Journée solidaire autour d’Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Une marche conviviale est organisée, accompagnée de nombreuses animations locales stands de vente, buvette, crêpes et assiettes gourmandes. Ambiance chaleureuse assurée avec le soutien des associations du village .

Condat 46110 Lot Occitanie +33 6 87 11 59 39

English :

A day of solidarity for Pink October in the fight against breast cancer

German :

Solidarischer Tag rund um den Rosa Oktober für den Kampf gegen Brustkrebs

Italiano :

Una giornata di sostegno per l’Ottobre Rosa nella lotta contro il cancro al seno

Espanol :

Una jornada de apoyo al Octubre Rosa en la lucha contra el cáncer de mama

