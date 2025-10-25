Marche à Condat pour Octobre Rose Condat
Marche à Condat pour Octobre Rose Condat samedi 25 octobre 2025.
Marche à Condat pour Octobre Rose
Condat Lot
Tarif : – – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Journée solidaire autour d’Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein
Journée solidaire autour d’Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Une marche conviviale est organisée, accompagnée de nombreuses animations locales stands de vente, buvette, crêpes et assiettes gourmandes. Ambiance chaleureuse assurée avec le soutien des associations du village .
Condat 46110 Lot Occitanie +33 6 87 11 59 39
English :
A day of solidarity for Pink October in the fight against breast cancer
German :
Solidarischer Tag rund um den Rosa Oktober für den Kampf gegen Brustkrebs
Italiano :
Una giornata di sostegno per l’Ottobre Rosa nella lotta contro il cancro al seno
Espanol :
Una jornada de apoyo al Octubre Rosa en la lucha contra el cáncer de mama
