Marché à Duravel Duravel

Marché à Duravel
Place de la Mairie Duravel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2024-11-30 2024-12-07 2024-12-14 2024-12-21 2024-12-28 2025-01-04 2025-01-11 2025-01-18 2025-01-25 2025-02-01 2025-02-08 2025-02-15 2025-02-22 2025-03-01 2025-03-08 2025-03-15 2025-03-22 2025-03-29 2025-04-05 2025-04-12
Marché de producteurs hebdomadaire, 3 à 5 exposants.
Place de la Mairie Duravel 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 50 01
English :
Weekly farmers’ market, 3 to 5 exhibitors.
German :
Wöchentlicher Bauernmarkt, 3 bis 5 Aussteller.
Italiano :
Mercato agricolo settimanale, da 3 a 5 bancarelle.
Espanol :
Mercado semanal de agricultores, de 3 a 5 puestos.
