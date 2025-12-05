Marché à la brocante Bayonne

Marché à la brocante

Quai Chaho Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho, plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux. .

Quai Chaho Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81

