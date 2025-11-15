Marché à la brocante Bayonne
Marché à la brocante Bayonne vendredi 23 janvier 2026.
Marché à la brocante
Quai Chaho Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho, plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux. .
Quai Chaho Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81
