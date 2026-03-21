Marché à la brocante Cambo-les-Bains
Marché à la brocante Cambo-les-Bains mercredi 25 mars 2026.
Marché à la brocante
Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Rendez-vous tous les mercredis à Cambo-les-Bains pour chiner parmi les trésors cachés de nos brocanteurs. ️
Antiquités, vieilles cartes postale, vaisselles, vêtements vintage… Il y en a pour tous les goûts !
Alors, prêts à chiner ? ️
Attention en cas de mauvais temps, le nombre d’exposants peut être limité (brocante en extérieur). .
Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 74 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché à la brocante
L’événement Marché à la brocante Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cambo les Bains