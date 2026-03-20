Marché à la brocante

Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Rendez-vous tous les mercredis à Cambo-les-Bains pour chiner parmi les trésors cachés de nos brocanteurs. ️

Antiquités, vieilles cartes postale, vaisselles, vêtements vintage… Il y en a pour tous les goûts !

Alors, prêts à chiner ? ️

Attention en cas de mauvais temps, le nombre d’exposants peut être limité (brocante en extérieur). .

Parc Saint Joseph Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 74 30

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English : Marché à la brocante

L’événement Marché à la brocante Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cambo les Bains