Marché à la Brocante de Granville > Décembre Granville

Cours Jonville Granville Manche
Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville.
Cours Jonville avant-dernier dimanche de chaque mois.
40 exposants professionnels.
Organisation ABA. .
Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67
Marché à la Brocante de Granville > Décembre
