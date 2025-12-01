Marché à la Brocante de Granville > Décembre Granville

Marché à la Brocante de Granville > Décembre

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville.

Cours Jonville avant-dernier dimanche de chaque mois.

40 exposants professionnels.

Organisation ABA. .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67

