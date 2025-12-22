Marché à la Brocante de Granville, Granville
Marché à la Brocante de Granville, Granville dimanche 22 février 2026.
Marché à la Brocante de Granville
Cours Jonville Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville.
Cours Jonville avant-dernier dimanche de chaque mois ; février exceptionnellement décalé pour le Carnaval.
40 exposants professionnels. .
Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67
