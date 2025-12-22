Marché à la Brocante de Granville, Granville

Marché à la Brocante de Granville, Granville dimanche 22 mars 2026.

Cours Jonville Granville Manche

Tarif : – –

Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville.
Cours Jonville avant-dernier dimanche de chaque mois.
40 exposants professionnels.
Organisation ABA.   .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67 

English : Marché à la Brocante de Granville

