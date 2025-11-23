Marché à la Brocante de Granville > Novembre Granville
Marché à la Brocante de Granville > Novembre Granville dimanche 23 novembre 2025.
Marché à la Brocante de Granville > Novembre
Cours Jonville Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 08:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de Granville.
Cours Jonville avant-dernier dimanche de chaque mois.
Entrée gratuite . 40 exposants professionnels.
Organisation ABA. .
Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67
English : Marché à la Brocante de Granville > Novembre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché à la Brocante de Granville > Novembre Granville a été mis à jour le 2025-10-28 par Attitude Manche