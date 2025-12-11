Marché à la Brocante de St Pierre sur Dives Edition spéciale – Saint-Pierre-en-Auge

Marché à la Brocante de St Pierre sur Dives Edition spéciale –

En raison de la Foire de Pâques, le marché aux Antiquités-brocante de St Pierre sur Dives aura lieu, exceptionnellement, le dimanche 12 avril

Cette brocante mensuelle couverte , sous les halles et hallettes , accueillera une trentaine de marchands qui vous présenteront leurs dernières découvertes

Entrée gratuite . 8h-18h . .

Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 7 82 42 44 06

