Marché à la Brocante de St Pierre sur Dives Edition spéciale – Saint-Pierre-en-Auge
Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge Calvados
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
En raison de la Foire de Pâques, le marché aux Antiquités-brocante de St Pierre sur Dives aura lieu, exceptionnellement, le dimanche 12 avril
Cette brocante mensuelle couverte , sous les halles et hallettes , accueillera une trentaine de marchands qui vous présenteront leurs dernières découvertes
Entrée gratuite . 8h-18h . .
Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 7 82 42 44 06
