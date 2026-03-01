Marche à la campagne Grande Rue Andernay

Marche à la campagne

Grande Rue Eglise Notre-Dame de l’Assomption Andernay Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 11:00:00

Date(s) :

2026-03-22

L’APEC Association Pour l’École de Contrisson lance sa 2ème Marche à la Campagne !

Après une première édition en mai dernier qui vous avait ravis, nous vous donnons rendez-vous cette année, non loin de là, sur les terres d’Andernay.

Au programme

– Un parcours ludique de 4 km, à faire en famille ou pas en faisant travailler les méninges 3 €

– Un 10 km avec ravitaillement, accessible aussi aux vélos pour les plus courageux 5 €

Et parce qu’après l’effort vient le réconfort, une petite restauration conviviale sera proposée sur place.

Une belle matinée en pleine nature, placée sous le signe de la convivialité.

On compte sur vous pour venir nombreux.

Départ devant l’église. Inscription sur place.Tout public

5 .

Grande Rue Eglise Notre-Dame de l’Assomption Andernay 55800 Meuse Grand Est apec.contrisson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

APEC ? Association Pour l?École de Contrisson launches its 2nd Marche à la Campagne!

After the first edition last May, which delighted you, we’re looking forward to seeing you again this year, not far from here, in Andernay.

On the programme:

– A 4 km fun run, with or without the family, to get your brain working: 3 ?

– A 10 km course with refreshments, also accessible to bikes for the bravest: 5 ?

And because after the effort comes the comfort, a small convivial catering will be proposed on the spot.

A beautiful morning in the heart of nature, with a friendly atmosphere.

We’re counting on you to turn out in force.

Start in front of the church. Registration on site.

L’événement Marche à la campagne Andernay a été mis à jour le 2026-03-03 par OT SUD MEUSE